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رئيس برشلونة السابق يزف خبرا سارا بشأن جوارديولا

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، أنه سيسعى لعودة المدرب السابق بيب جوارديولا إلى برشلونة لو نجح في الفوز برئاسة النادي في 2021.

 

وترأس لابورتا برشلونة من 2003 وحتى 2010 وكان يتولى المسؤولية عندما صعد غوارديولا من فريق الشباب لتدريب الفريق الأول في 2008.

 

ويمتد عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي حتى يونيو/حزيران 2021 لكن الغموض يحيط بمستقبله بعد قرار منع النادي من المشاركة في البطولات الأوروبية لعامين بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف وهي العقوبة التي طعن ضدها الفريق الإنكليزي.

 

ونقلت شبكة تي.في 3 الكتالونية عن لابورتا قوله ”أعمل على ترشيح نفسي للرئاسة. كنت الرئيس من قبل ومتحمس للعودة. أود عودة غوارديولا لكنه الآن في سيتي وهذا قرار يجب على بيب أخذه. إنه المعيار لبرشلونة والعديد من أهل كتالونيا يريدون عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى“.

 

وتابع” في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي نؤمن أنه يجب أن يكون مدربا لبرشلونة بدءا من 2021“.

 

ونال برشلونة 14 لقبا تحت قيادة غوارديولا قبل رحيله في 2012 من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري واثنان في دوري أبطال أوروبا.

 

وتوقف الدوري الإسباني بسبب جائحة فيروس كورونا ودخل برشلونة في حالة من الارتباك بعد استقالة ستة مسؤولين في أبريل/نيسان احتجاجا على طريقة إدارة النادي.

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