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أسعار الكحك في الأسواق والمحلات مع اقتراب عيد الفطر

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
أسعار الكحك 2020

اقترب عيد الفطر المبارك الذي يميزه عند المصريين مأكولات معينة مثل الكحك والبسكوت والمعجنات المحلاة والمحشوة مثل الكعك  والغريبة والبسكويت والتي من المتوقع أن تشهد حالة من الاستقرار خلال العام الحالي نتيجة لتوقعات تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا والانتشار الواسع الذي يشهده خلال الفترة الحالية   وننشر فيما يلي أسعار كحك العيد داخل  المحلات الشهيرة داخل مدن ومحافظات مصر وجاءت على النحو التالي:


اسعار كحك العيد حلواني ايتوال

علبة ميكس ١ك 110
علبة مكس ١.٥ك 160
علبة مكس ٢ ك 220
علبة ميكس 3 كيلو 350
علب ايتوال ٤ ك 460
كعك ساده نصف 50
كعك سادة ١ك100
كعك ملبن نصف50
كعك ملبن ١ك 100
كعك عجوه نصف 50
كعك عجوة ١ك 100
كعك عين جمل نصف 70
كعك عين جمل 1ك 140
كعك عجمية 1ك 110
كعك عجميه نصف 55
كعك رش مكسرات نصف 75
كعك رش مكسرات ١ك 150
بسكويت برتقال نصف 47
بسكويت بزتقال ١ك 94
بسكويت شكولاتة نصف 47
بسكويت شوكولاتة ١ك 94
بسكويت جوز هند١ك 94
بسكويت جوزهند نصف 47
بسكويت نشادر نصف 45
بسكويت نشادر ١ك 90
بسكويت اجلاسيه نصف 55
بسكويت اجلاسيه ١ك 110
كوكيز شيكولات نصف 58
كوكيز1ك 115
بيتى فور مشكل نصف 60
بيتى فور مشكل1ك 120
سابليه مشك لوسط 70
سابلية مشكل كبيرة 140
غريبة ساده نصف 55
غريبة سادة 1ك 110
غريبة مكسرات نصف 60
غريبة مكسرات1ك 120
علبة تارت وسط 80
علبة تارت كبيرة 160
منين عجوة ٧٠٠ جرام 60
منين سادة نصف 43
منين سادة ١ك 85

اسعار كعك العيد 2020 من تسيباس 

كعك سادة 96 جنية
كعك ملبن 94 جنية
كعك عجوة 94 جنية
كعك عجمية 136 جنية
كعك جوز 190 جنية
كعك بندق 190 جنية
كعك فستق 230 جنية
غريبة سادة 94 جنية
غريبة فستق 230 جنية
بيتي فور عادي 100 جنية
بيتي فور لوكس 160 جنية
بسكويت نشادر 70 جنية
بسكويت جوز هند 76 جنية
بسكويت برتقال 76 جنية
بسكويت شيكولاته 76 جنية
بسكويت كوكتيل 76 جنية
منين سادة 54 جنية
منين عجوة 54 جنية منين
عجوة سمسم 54 جنية

أسعار كحك العيد في العبد

كيلو كحك سادة: 110 جنيهات.
كيلو كحك ملبن: 110 جنيهات.
كيلو كحك عجمية: 110 جنيهات.
كيلو كحك عين جمل: 160 جنيهًا.
كيلو كحك فستق: 170 جنيهًا.
كيلو غريبة باللوز: 150 جنيهًا.
كيلو بسكويت "سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة كوكيز": 95 جنيهًا.
كيلو بيتي فور ممتاز: 120 جنيهًا.
كيلو بيتي فور بالمكسرات: 150 جنيهًا.
كيلو منين سادة: 95 جنيهًا.
كيلو منين عجوة: 95 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن كيلو: 115 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن كيلو ونصف: 180 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن 2 كيلو: 230 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن 3 كيلو: 370 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن 4 كيلو: 500 جنيه.
كيلو مشكل صفيح: 575 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن 5.25 كيلو: 750 جنيهًا.
كيلو مشكل وزن 6 كيلو: 950 جنيهًا.


أسعار الكحك في منافذ وزراة التموين

كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها
كيلو بسكويت لوكس بقيمة 80 جنيها
كيلو كحك سادة 60 جنيها
كيلو كحك ملبن 65 جنيها
كيلو كحك مكسرات 85 جنيها
كيلو غريبة سادة 75 جنيها
كيلو غريبة لوز 85 جنيها
كيلو بيتي فور عادي 65 جنيها
كيلو بيتي فور لوكس 85 جنيها
علبة مشكلة عادي بسعر 55 جنيها للكيلو
علبة مشكل سوبر لوكس 80 جنيها للكيلو
علبة مشكل عادي 2 كيلو بسعر 125 جنيهًا 
علبة مشكل سوبر لوكس 2 كيلو بسعر 170 جنيها 
علبة مشكل عادي 3 كيلو بسعر 185 جنيهًا
علبة مشكل سوبر لوكس  3 كيلو بسعر 250 جنيها

من جانبه قال هشام فوزى رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، التابعة للشركة القابضة للسلع الغذائية، إن الشركة بدأت فى التوزيع  22 طن من البسكوت والكعك على المجمعات الاستهلاكية، وأنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال العام الحالى إلا ان الشركة تقدم اسعارا تقل عن السوق بنحو  20 % تقريبا.

تابع فوزى أن الشركة طرحت ايضا علبا مشكلة وزن 2 كجم بها اربعة اصناف سادة بسعر 120 جنيها وعلبة اخرى وزن 4.5 كجم مشكلة بالمكسرات بسعر 330 جنيها.

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