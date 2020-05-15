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إلغاء سباق بريطانيا للدراجات

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
وكالات

تأكد إلغاء سباق بريطانيا للدراجات المقرر في سبتمبر المقبل، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، في حين لن يطرأ أي تغيير على مسار السباق الجديد في 2021".

 

وقال بيان للمنظمين "القرار اتخذ في ضوء استمرار أزمة جائحة فيروس كوفيد-19، والتي جعلت من غير الممكن الاستمرار في التخطيط لتنظيم سباق عام 2020".

 

وكان الهولندي ماتيو فان دير بويل فاز بالسباق الشهير الذي يجتذب نحو 1.5 مليون مشجع في العام الماضي.

 

وقد تقرر في العام الحالي ولأول مرة أن يمر السباق في كورنوول وأن ينتهي في أبردين في اسكتلندا.

 

ولم يوافق المنظمون على إقامة السباق دون جمهور قائلين إن "ذلك يتعارض مع طبيعة السباق وهدفه".

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