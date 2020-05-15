الكشف عن موقف أندية الدوري السعودي من عودة المسابقة

شهد اجتماع رابطة دوري المحترفين السعودي، مساء أمس الخميس، مع اتحاد كرة القدم وأعضاء الرابطة، انقساما بشأن مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الرابطة، في بيان، إن قرار استئناف المسابقة، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية.

ووفق تقارير صحفية، فإن ناديي الهلال والنصر تمسكا باستكمال المسابقة، المتبقي على نهايتها 8 جولات.

في حين، طالب اتحاد جدة (23 نقطة) والفتح (19 نقطة) وضمك (18 نقطة) والعدالة (17 نقطة)، بإلغاء الدوري دون تحديد بطل، وهي الفرق التي تحتل المراكز من 13 وحتى الأخير.

أما باقي الأندية ففضلت الحياد، مع ما تقتضيه المصلحة العامة.

ويتصدر الهلال لائحة ترتيب الدوري حتى الجولة 22 (51 نقطة)، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.