صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وأرسنال هذا الصيف

يرغب نادي أرسنال الإنجليزي في عقد صفقة تبادلية مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.





ووفقا لتقارير انجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن أرسنال يسعى لاستثمار رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج هذا الصيف.





حيث أن ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال يرى بأن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد سيكون بديلا مناسبا للجابوني، وتريد إدارة النادي دخول المهاجم الصربي ضمن صفقة اوباميانج بالإضافة إلى بعض الأموال.





وينتهي عقد ايميريك اوباميانج مع فريق أرسنال الإنجليزي خلال صيف موسم 2021.