موده الادهم | تفاصيل القبض على "فتاة التيك توك" داخل كومباوند شهير بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ألقت أجهزة الأمن، أمس الخميس الموافق 14/5/2020، القبض على اليوتيوبر " موده الادهم" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على القيم الأسرية، وذلك أثناء اختبائها داخل كومباوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

ورصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب العامة عدة فيديوهات لليوتيوبر موده الادهم اتهمتها بارتداء ملابس فاضحة فيها، والقيام بحركات مثيرة لا تتماشى مع الآداب العامة والقيم الأسرية وتُحرض على الفسق والفجور.





وداهمت قوة من مباحث الآداب شقة موده الادهم بمدينتي في منطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها ليلًا قبل المداهمة، وتحركت عدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطها بأكتوبر.





ووفقًا للتحريات، أتت موده الادهم منذ سنوات إلى القاهرة وعملت في مجال فيديوهات تطبيق "تيك توك" ويوتيوب، وتقيم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.





و في يوم 29 مارس الماضي، أسفرت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عن تداول بعض روادها مقطع فيديو لفتاتين يسخرا من قرار حظر التجوال، وتحريضهما على مخالفتها ؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه، واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها ضمناً على عدم الانقياد إليه.





ونشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقع للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.





وكشفت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بضبط موده الادهم ، إحدى مشاهير تطبيق "تيك توك" وأخرى واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.





قبل هذه المرة، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على موده الادهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.





وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.





ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها.