مسلسل الفتوه الحلقه 22 | تفاصيل واحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الفتوة" والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020)

مسلسل الفتوه الحلقه 22 | شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال احداث ساخنة وشيقة للغاية، سنستعرضها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، ويعتبر مسلسل الفتوة من ضمن أبرز المسلسلات الدرامية المعروضة في رمضان الحالي 2020.

تفاصيل واحداث مسلسل الفتوه الحلقه 22

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال تطورًا كبيرًا، فقد تضمنت الاحتفال بالعيد ومرور فتوة الجمالية الجديد حسن الجبالي (ياسر جلال) على أهالى الجمالية وتوزيع العدية على الأطفال.





كما شهدت الحلقة أيضًا عفو "حسن الجبالي" عن "جعفر" أحد رجال سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولي الذي هجم على الجمالية أثناء عزاء المعلم صابر الفتوة القديم للجمالية الفنان أحمد خليل، بهدف أن تصبح الفتونة من نصيب اللبان وقد وعد جعفر حسن مقابل هذا العفو بأنه لن يخونه بعد ذلك وقرأ الاثنين الفاتحة.





من ناحية أخرى، تزوجت "لي" (مى عمر) من "حسن الجبالي" وذهب شقيقها عزمي (أحمد صلاح حسني) يبارك لهما بالرغم من رفضه الشديد، ولكن يبدو أن عزمي يدبر مكيدة للتخلص من حسن للعودة مرة أخرى لفتونة الجمالية.





وانتهت الحلقة بظهور شيخ ثاني يدعى الشيخ "مبروك" ابن الشيخ "هلا" ليترك المخرج المشاهدين في حيرة وتساؤل حول من هو الشيخ مبروك الحقيقي وإذا كان الشخص الجديد هو ابن الشيخ هلال الحقيقى فمن هو الشيخ مبروك الأول الذى ظهر منذ بداية أحداث حلقات المسلسل ويجسد دوره الفنان أحمد خالد صالح ومن الذى جعله ينتحل هذه الشخصية وبالتالى كان يعلم ويعرف سر الذهب وكنز الدم بين أحمد الجبالى والد حسن والمعلم صابر والمعلم سيد اللبان.



