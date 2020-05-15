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مسلسل الفتوه الحلقه 22 | تفاصيل واحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الفتوة" والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020)

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:38 ص
مسلسل الفتوه الحلقه 22
مسلسل الفتوه الحلقه 22

مسلسل الفتوه الحلقه 22 | تفاصيل واحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الفتوة" والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020)

مسلسل الفتوه الحلقه 22 | شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال احداث ساخنة وشيقة للغاية، سنستعرضها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، ويعتبر مسلسل الفتوة من ضمن أبرز المسلسلات الدرامية المعروضة في رمضان الحالي 2020.

تفاصيل واحداث مسلسل الفتوه الحلقه 22
شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال تطورًا كبيرًا، فقد تضمنت الاحتفال بالعيد ومرور فتوة الجمالية الجديد حسن الجبالي (ياسر جلال) على أهالى الجمالية وتوزيع العدية على الأطفال. 

كما شهدت الحلقة أيضًا عفو "حسن الجبالي" عن "جعفر" أحد رجال سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولي الذي هجم على الجمالية أثناء عزاء المعلم صابر الفتوة القديم للجمالية الفنان أحمد خليل، بهدف أن تصبح الفتونة من نصيب اللبان وقد وعد جعفر حسن مقابل هذا العفو بأنه لن يخونه بعد ذلك وقرأ الاثنين الفاتحة. 

من ناحية أخرى، تزوجت "لي" (مى عمر) من "حسن الجبالي" وذهب شقيقها عزمي (أحمد صلاح حسني) يبارك لهما بالرغم من رفضه الشديد، ولكن يبدو أن عزمي يدبر مكيدة للتخلص من حسن للعودة مرة أخرى لفتونة الجمالية.

وانتهت الحلقة بظهور شيخ ثاني يدعى الشيخ "مبروك" ابن الشيخ "هلا" ليترك المخرج المشاهدين في حيرة وتساؤل حول من هو الشيخ مبروك الحقيقي وإذا كان الشخص الجديد هو ابن الشيخ هلال الحقيقى فمن هو الشيخ مبروك الأول الذى ظهر منذ بداية أحداث حلقات المسلسل ويجسد دوره الفنان أحمد خالد صالح ومن الذى جعله ينتحل هذه الشخصية وبالتالى كان يعلم ويعرف سر الذهب وكنز الدم بين أحمد الجبالى والد حسن والمعلم صابر والمعلم سيد اللبان.

مواعيد عرض مسلسل الفتوة والقنوات الناقلة له
يعرض مسلسل الفتوه على قناة "الحياة" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 4 صباحًا، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

تردد قناة الحياة الفضائية
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يعرض أيضًا المسلسل على قناة "الحياة مسلسلات" الفضائية، حيث أن العرض الأول سيكون الساعة 6:30 مساًء، يعرض أيضًا على قناة OSN في تمام الساعة 10:30 مساًء.

تردد قناة الحياة مسلسلات الفضائية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11353.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل الفتوة رمضان 2020
مسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته كوكبة من ألمع النجوم هم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

مسلسل الفتوه الحلقه 22 | تفاصيل واحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الفتوة" والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020)

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