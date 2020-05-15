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83 ألف طن تراجع في استهلاك السولار فبراير الماضي

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
تراجعت معدلات استهلاك السولار في مصر خلال شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، حيث سجلت نحو 1035 ألف طن، مقابل 1118 ألف طن خلال شهر فبراير من العام الماضي 2019، بتراجع بلغ 83 ألف طن، بينما ارتفعت معدلات الإنتاج خلال فبراير الماضي لتصل إلى 717 ألف طن، مقابل 497 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت 220 ألف طن.

ورصدت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التراجع في استيراد البوتاجاز خلال فبراير الماضي، حيث بلغت قيمته 150 ألف طن، مقابل 160 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، فيما بلغ حجم استهلاك البوتاجاز نحو 328.7 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 332 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، أما على صعيد الإنتاج فقد بلغ نحو 168.3 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 159 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019.

سجلت بيانات الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 5701 ألف طن فبراير الماضي، مقابل 5677 ألف طن في فبراير عام 2019، بينما بلغ إجمالي الإنتاج نحو 6229 الف طن، مقابل 6508 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وتشير البيانات إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ 3677 ألف طن، مقابل 3962 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019.

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