تطورات جديدة حول تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

يسعى مسؤولو فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو كتالونيا، إن برشلونة يتفاوض مع إدارة إنتر ميلان منذ فترة طويلة، ولكن الصفقة أوشكت على الانتهاء والطرفين اقتربا من الوصول إلى اتفاق بشكل رسمي.





وعرض برشلونة على إنتر ميلان 70 مليون يورو بالإضافة إلى التعاقد مع ثنائي الفريق فيدال وسيميدو، ولكن إنتر ميلان يرغب ضم التشيلي فقط ومبلغ 90 مليون يورو.





ولا يريد انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان التعاقد مع سيميدو، حيث يرى المدرب الإيطالي أن هناك حلول اخرى أفضل في هذا المركز، ويرغب في ضم الجزائري يوسف عطال من الدوري الفرنسي.