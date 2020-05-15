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تيجانا: الزمالك كلفني بملف نادي القرن.. ونرفض منح لقب الدوري للأهلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن فريقه يرفض منح لقب بطولة الدورى الممتاز للنادى الأهلى فى حالة إلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وتابع تيجانا خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة"0 أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك قام بتكليفه بملف "نادى القرن" خلال الشهر الحالى.

 

ويطالب الزمالك بالحصول على لقب "نادى القرن"، والذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسؤولو النادى الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الإفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، على حد قولهم.

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