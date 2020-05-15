برج خليفة يكتسي بشعار صلاة من أجل الإنسانية





تزامنا مع المبادرة العالمية، اكتسى برج خليفة، أحد أبرز المعالم السياحية بدولة الامارات العربية المتحدة والعالم، بشعار صلاة من أجل الإنسانية





وتأتي تلك المبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.





وأضاء برج خليفة في إمارة دبي، بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهاشتاج #prayforhumanity

موجها عبارات مشاركة وتضامن للعالم بكلا من اللغتين العربية والإنجليزية مفاداها من أجل خير البشرية، اليوم ننضم لشعوب العالم ونرفع أيدينا بالدعاء من أجل أن يرفع الله الوباء.





يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية أوائل الشهر الجاري لكافة شعوب العالم تحت عنوان صلاة من أجل الإنسانية، بتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



