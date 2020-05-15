Advertisements

مصلحة الضرائب تعلن عن 3 طرق لسداد المساهمة التكافلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
صرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه حرصاً من المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، فإنه يِتم سداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونياً عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية ، أو سدادها بالبنوك ، أو سدادها  بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية.

    وقال "عبد القادر" أنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين وذلك عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg  منذ  29 مارس 2020 ، موضحاً أن طرق السداد  المتاحة إلكترونياً تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ( فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .

   وأشار " رئيس المصلحة " أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضاً ، وذلك ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال  قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع  البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية ، حيث أنه يوجد نموذج جديد به المساهمه التكافلية مدفوعه ضرائب برقم التسجيل ، هذا بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكتروني  بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة ) مأموريات /مكاتب ) دخل  

 ومن الجدير بالذكر أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018 ، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي فى الإعلان الثالث عشر

منذ أقل من ساعة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 12 ساعة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وأرسنال هذا الصيف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 12 ساعة

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

09:34 ص

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

09:53 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟