مصلحة الضرائب تعلن عن 3 طرق لسداد المساهمة التكافلية

صرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه حرصاً من المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، فإنه يِتم سداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونياً عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية ، أو سدادها بالبنوك ، أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية.





وقال "عبد القادر" أنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين وذلك عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg منذ 29 مارس 2020 ، موضحاً أن طرق السداد المتاحة إلكترونياً تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ( فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .





وأشار " رئيس المصلحة " أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضاً ، وذلك ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الالكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية ، حيث أنه يوجد نموذج جديد به المساهمه التكافلية مدفوعه ضرائب برقم التسجيل ، هذا بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكتروني بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة ) مأموريات /مكاتب ) دخل





ومن الجدير بالذكر أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018 ، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.