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جمارك الإسكندرية والدخيلة تحصل 4 مليارات في أبريل

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 17 ألفًا و899 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة»،  لأصناف متعددة منها السلع الاستراتيجية «اللحوم، والقمح والذرة، وفول الصويا، والسكر ، والحديد» والكيماويات ، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها من البضائع خلال شهر أبريل الماضى.


أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» بلغت 541 مليونًا و176 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي3 مليارات و354 مليونًا و45 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» قامت بتصدير مشمول 6 آلاف و880 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات والسيراميك، والسكر، والملابس» بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 710 ملايين و 445 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و323 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الإسكندرية» و«الدخيلة» خلال شهر أبريل الماضي حوالى 4 مليارات ومليون و721 ألف جنيه.

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