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مسلسل خيانة عهد الحلقة 21 | ننشر تفاصيل واحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل (خيانة عهد) للفنانة يسرا وموعد عرضه والقنوات الناقلة له (دراما رمضان 2020/1441)

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:55 ص
مسلسل خيانة عهد الحلقة 21
مسلسل خيانة عهد الحلقة 21

مسلسل خيانة عهد الحلقة 21 | ننشر تفاصيل واحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل (خيانة عهد) للفنانة يسرا وموعد عرضه والقنوات الناقلة له (دراما رمضان 2020/1441)

مسلسل خيانة عهد الحلقة 21 | ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تفاصيل واحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل (خيانة عهد) للفنانة يسرا وموعد عرضه والقنوات الناقلة له، وبعتبر مسلسل خيانة عهد من ضمن أفضل الأعمال الدرامية المعروضة في المارثون الرمضاني الحالي 2020.

تفاصيل واحداث مسلسل خيانة عهد الحلقة 21
شهد مسلسل خيانة عهد الحلقة 21 العديد من الاحداث والتفاصيل المثيرة، مواجهة عهد (يسرا) لنادية زوجة شقيقها (عبير صبري) بفيديوهاتها الجنسية مع رجل الأعمال مجدي الصياد (خالد سرحان)، وذلك بعدما حاولت نادية أن توقع بين عهد وشقيقها، حيث قابلتها وأخبرتها أن رجل الأعمال مجدي الصياد اتفقا سويًا ولفقا لها قضية الضرائب وسحب التوكيل، لتفاجئها "عهد" بأنها تمتلك فيديوهاتها الجنسية والتي حصلت عليها من سكرتيرة مجدي الصياد وهو ما جعلها تسيطر على نادية وتجندها لصالح الانتقام ممن تأذت منهم "عهد" على مدار أحداث حلقات المسلسل.

وشهدت أيضًا الحلقة استمرار جومانا مراد فى الوقيعة بين خالد سرحان وحلا شيحة حيث أخبرته أن حلا أقنعت يسرا بعدم كتابة مصنعها له وذلك لأن حلا طلبت مركزا طبيا كبيرا تشتريه يسرا وتكتبه باسمها.

مواعيد عرض مسلسل خيانة عهد والقنوات الناقلة
ويعرض مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا على قناة "الحياة" الحمراء الفضائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة "الحياة" الناقلة لمسلسل خيانة عهد
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12206.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أبطال مسلسل خيانة عهد رمضان 2020
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.

مسلسل خيانة عهد الحلقة 21 | ننشر تفاصيل واحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل (خيانة عهد) للفنانة يسرا وموعد عرضه والقنوات الناقلة له (دراما رمضان 2020/1441)

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