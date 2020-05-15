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غدا.. آخر المغادرين من المصريين مخالفي الإقامة بالكويت

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:07 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الجمعة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح  هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت صرح بانتهاء عملية المغادرة  للمصريين مخالفي  الاقامة غدا السبت ، وذلك بتسيير  آخر 3 رحلات،  وبالتالي  يصل  العدد  الإجمالي  إلى حوالي  6  آلاف مصري  كانوا في  مراكز الإيواء  وعادوا  إلى وطنهم.

ولفت السفير القوني إلي أن عملية الأجلاء  التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين  على متنهما 600 راكب ثم بـ 3 رحلات  يومية  حتى يوم  غد  بمعدل  490  مصريا يوميا،  تمت بانتظام  وسلاسة  رغم الظروف  الاستثنائية  المتعلقة  بجائحة "كورونا" .

وأشاد السفير القوني  بالتنسيق  الوثيق  بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن  الجهود المبذولة من  الجهات  المعنية  المصرية والكويتية  لتسيير  الرحلات الجوية   بانتظام  وما يستلزم  ذلك  من إجراءات  صحية  وقائية  تتعلق  بالفيروس.

كما أشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

وتابع السفير أنه في اطار  استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج  يتم اليوم  الجمعة تسيير  رحلة  استثنائية  للمصريين  العالقين في الكويت  وعلى متنها  150 مصريا  إلى مطار  مرسى  علم ، مشيرا إلى استمرار  السفارة في تنظيم  رحلات  أخرى   قريبا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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