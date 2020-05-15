4 أطعمة يحظر تناولها عند الإفطار في رمضان

جميعنا نعلم أهمية الأطعمة الصحية على أجسامنا، ولكن هناك أطعمة صحية إذا تم تناولها بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الطعام والشراب تأثيرات عكسية على صحة الجهاز الهضمي ولم تكن مفيدة إطلاقًا، لذا يفضل عدم البدء بها في وجبة الإفطار واستبدالها بمأكولات أخرى.





ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة بالأطعمة الصحية التي يحظر تناولها عند وجبة الإفطار في شهر رمضان، وفقًا لموقع "Eat this" الصحي.





1- المكرونة

يعتقد بعض الأشخاص أن المكرونة من الأطعمة المناسبة لوجبة الإفطار، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي يحولها الجسم إلى سكريات للحصول على الطاقة والحيوية.





إلا أن مستويات السكر التي ترتفع بالدم فور تناول المكرونة، سوف تنخفض سريعًا، ويشعر الشخص بالخمول والتعب، وتزداد الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة.





2- الخبز البلدي

يبدو أن الخبز البلدي من الأطعمة المثالية لوجبة الإفطار، لاحتوائه على الكربوهيدرات والألياف من آنٍ واحد، وبتلك الطريقة سوف تتحقق المعادلة التي يحتاجها الجسم، ألا وهي الحصول على الطاقة والحيوية والحفاظ على مستويات السكر بالدم، وهذا غير صحيح.





لأن نسبة الألياف الموجودة بالخبز ليس كبيرة بالقدر الكافي الذي يساهم في تننظيم مستويات السكر بالدم، ولهذا السبب، يفضل استبدالها بالخضروات المعروفة بمحتواها العالي من الألياف.





3- الخضروات الخضراء

من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يجعل لها تأثيرات عكسية على صحة الجهاز الهضمي، إذ تسبب في الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، لذلك احرص على عدم البدء بها في وجبة الإفطار.





4- الطماطم

على الرغم من القيمة الغذائية العالية للطماطم، ولكن تناولها على معدة فارغة قد يكون له وقعًا ضارًا على صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على أحماض تتفاعل مع أحماض المعدة، مسببةً آلام البطن.