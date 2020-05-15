سحب واسترداد 8 قطع أراض سكنية لمخالفة شروط التراخيص بمدينة بدر





صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات سحب واسترداد ٨ قطع أراضٍ سكنية بالمدينة لمخالفة شروط التراخيص الصادرة لهذه القطع، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.





وأوضح المهندس عمار مندور، أن القطع التي تم سحبها هي ٥ قطع بالمجاورة الثانية بالحي الأول، و٣ قطع بالمجاورة الثانية بالحي الثالث، مؤكدا استمرار حملات رصد مخالفات التراخيص لتشمل أنحاء المدينة كافة.





وأشار المهندس عمار مندور إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ القانون ومنع المخالفات بالمدينة، وذلك لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.



