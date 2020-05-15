جامعة الأزهر: الأطقم الطبية "مش بتنام" و3040 مواطن بالمدينة الجامعية (فيديو)

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، بمجهود الدولة في إعادة المصريين العالقين في الخارج، معقبا: "العمل يسير كالسمفونية".





وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية بالقاهرة، وعين شمس، وحلوان، منوها بأن جامعة الأزهر أيضا استقبلت أفواج من العائدين من الخارج، ومنهم من قضى فترة العزل، وغادر المدينة الجامعية.





وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن المدينة الجامعية للأزهر استقبلت أول فوج من العائدين من السعودية، و10 منهم كانوا إيجابيين، وتم نقلهم لمستشفى حميات العبسية قبل دخولهم المدينة الجامعية.





وأوضح أن المدينة الجامعية للأزهر بها 3040 مواطن حتى الآن، مضيفا: "الأطقم الطبية مش بتنام 24 ساعة، والإسعاف موجودة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



