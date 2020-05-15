Advertisements

جامعة الأزهر: الأطقم الطبية "مش بتنام" و3040 مواطن بالمدينة الجامعية (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، بمجهود الدولة في إعادة المصريين العالقين في الخارج، معقبا: "العمل يسير كالسمفونية".

وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية بالقاهرة، وعين شمس، وحلوان، منوها بأن جامعة الأزهر أيضا استقبلت أفواج من العائدين من الخارج، ومنهم من قضى فترة العزل، وغادر المدينة الجامعية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن المدينة الجامعية للأزهر استقبلت أول فوج من العائدين من السعودية، و10 منهم كانوا إيجابيين، وتم نقلهم لمستشفى حميات العبسية قبل دخولهم المدينة الجامعية.

وأوضح أن المدينة الجامعية للأزهر بها 3040 مواطن حتى الآن، مضيفا: "الأطقم الطبية مش بتنام 24 ساعة، والإسعاف موجودة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وأرسنال هذا الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ 19 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 13 ساعة

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي فى الإعلان الثالث عشر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تسليم مدينة جامعية بالإسكندرية لنقل الحالات المستقرة من فيروس كورونا

جامعة الزقازيق تكثف استعداداتها لاستقبال وعزل العائدين من الخارج

جامعة الإسكندرية تسلم مباني المدينة الجامعية بنين لوزارة الصحة لاستخدامها كمستشفى عزل

المدينة الجامعية بالإسكندرية تستقبل 22 مصابًا بكورونا

جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج أثناء العزل (صور)

جامعة القاهرة: تركيب شاشات تليفزيونية في المدينة الجامعية للمصريين العائدين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

09:34 ص

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

09:53 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟