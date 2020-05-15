Advertisements

جامعة الأزهر: نقدم 5 وجبات للعائدين غير الصائمين "ومش مقصرين" (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن كل الخدمات التي تقدمها جامعة الأزهر للمصريين العائدين من الخارج مجانية تماما.

وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يقدمون 5 وجبات لغير الصائمين، وووجبتين للصائمين عبارة عن فطار وسحور، وهناك متابعة مستمرة للوضع، مضيفا: "مفيش مسئول بيقصر، ولا يوجد أي تهاون".

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، أنهم طالبوا بزيادة حجم الوجبات حتى تكفي احتياجات البنية الجسمانية للمصريين العائدين، وخاصة أن أغلبهم من العمالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي فى الإعلان الثالث عشر

منذ أقل من ساعة

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 19 ساعة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وأرسنال هذا الصيف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد كريمة يكشف حكم مسحات كورونا في نهار رمضان

أحمد كريمة: مسحات كورونا لا تبطل الصيام على الإطلاق

جامعة الزقازيق تكثف استعداداتها لاستقبال وعزل العائدين من الخارج

35 ألف سرير.. المستشفيات الجامعية تكشف إمكانياتها لمواجهة كورونا (فيديو)

جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج أثناء العزل (صور)

العائدون من الكويت يوجهون رسالة شكر إلى الرئيس السيسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

09:34 ص

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

09:53 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟