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نجم ريال مدريد: إذا لم يستمر الدوري الألماني لن يعود أي دوري آخر

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكد توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، أن الدوري الألماني يمثل تحدي كبير لجميع الدوريات الآخرى لقياس مدى إمكانية استكمال الموسم.

 

وسيُستأنف البوندسليجا غدًا بعد توقف أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا، وهو أول دوري من الخمسة دوريات الكبرى الذي يتخذ هذه الخطوة.

 

وقال كروس بشأن هذا الصدد في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: ’’الجميع لديه انطباع بأنه إذا لم يتمكن الألمان من لعب الدوري، فلن يتمكن أحد من فعل ذلك’’.

 

وأضاف: ’’كان لدى الألمان أقل عدد من المصابين والمتوفين بفيروس كورونا، إذا لم يتمكنوا من إنهاء الدوري، فمن سيفعل ذلك؟ بالتأكيد سنتابع جميعًا كيفية سير الدوري الألماني’’.

 

وتطرق كروس للحديث أيضًا عن كيفية قضاء يومه في الحجر المنزلي: ’’لقد تدربنا في المنزل لفترة طويلة بخطط فردية’’.

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