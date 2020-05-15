نيجيريا تخفض إنتاج النفط للربع

قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا إن نيجيريا، العضو في أوبك، تكبح إنتاج النفط لكي يمتثل أكبر مصدر للخام في أفريقيا لاتفاق بين منتجين على تقليص الإنتاج.





وقال سيلفا يوم الخميس ”خفض نيجيريا نحو 417 ألف برميل يوميا، ما يمثل نحو 23 بالمئة من إنتاجنا. وبالطبع، في نهاية أبريل ، كنا نمتثل“.





واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون بقيادة روسيا في أبريل نيسان على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو مع تسبب جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب.





وبموجب الاتفاق، يتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.