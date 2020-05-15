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على رأسهم الشناوي.. بيراميدز يستقر على رحيل 3 نجوم في الصيف

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

استقر نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية على رحيل العديد من لاعبي الفريق في نهاية الموسم الجاري.

 

وقرر مسئولو بيراميدز رحيل أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق في الصيف القادم بسبب تراجع مستواه بشكل كبير ورفضه خفض راتبه مع الفريق.

 

كما استقر نادي بيراميدز على رحيل كل من عمر لعيوني وويلفريد كانون هما الأخر في نهاية الموسم الجاري.

 

وقرر مسئولو بيراميدز عدم عودة أي لاعب من المعاريين في الخارج في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارتهم.

 

ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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