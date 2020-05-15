Advertisements

لليوم الخامس على التوالي.. تونس بدون إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد لليوم الخامس على التوالي.


وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي من الوباء لـ770 حالة، مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة حاملة للفيروس.


وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية عن تقليص ساعات حظر التجول الليلي الذي فرضته للحد من تفشي كورونا، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.


وقرر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقليص فترة حظر التجول في عموم البلاد لتبدأ من الساعة الـ11 ليلا وإلى غاية الساعة الـ5 صباحا، بدلا من الـ8 مساء وحتى الـ6 صباحا.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء. 


وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. 


كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 14 ساعة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ يوم

على رأسهم الشناوي.. بيراميدز يستقر على رحيل 3 نجوم في الصيف

منذ نصف ساعة

قرار جديد من فايلر تجاه بادجي

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

نجم الأهلي يحسم مستقبله

منذ 42 دقيقة

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من انضمام نجم الدوري المصري إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

09:34 ص

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟