نجم الأهلي يحسم مستقبله

حسم نجم الأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي مصيره مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





وأفادت التقارير الصحفية بأن حسين السيد قرر عدم العودة إلى صفوف الأهلي في الصيف المقبل عقب نهاية فترة إعارته مع الصفاقسي التونسي.





وأكدت التقارير الصحفية أن حسين السيد يبحث عن عرض خليجي في الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن صفوف الأهلي عندما تنتهي إعارته مع الصفاقسي التونسي من أجل تأمين مستقبله المادي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن حسين السيد سيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الفترة المقبلة من أجل إبلاغه برفضه العودة إلى صفوف الفريق وتفضيله البيع النهائي في الصيف المقبل من أجل مستقبله لأنه لا يرغب في الجلوس على دكة البدلاء مرة أخرى.





وكشفت التقارير الصحفية أن حسين السيد رحل عن صفوف الأهلي في يناير الماضي إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة بعد عدم مشاركته في أي مباراة بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



