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ضبط 8 متهمين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:44 م
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط بحوزتهم 8 بنادق آلية.

وتبلغ لمركز أبنوب بمديرية أمن أسيوط، بحدوث مشاجرة وتبادل إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط، مدعومين بقوات الأمن المركزي، حيث أمكن السيطرة على الموقف.
 
وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث ثمة إصابات، وأمكن ضبط (8) قطع سلاح نارى (بنادق آلية) بحوزة عدد 8 متهمين من أفراد العائلتين، وجميعهم مُقيمون بذات القرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع وإستخدامها فى التشاجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها

وتمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الوطنية وترويجها، بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان، "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، مقيمان بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتي (المائة – العشرون) جنيه مصري، وإتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية.

وجاء ذلك باستخدام أجهــزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية، وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتي جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

واستغلا تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن إستهداف وضبط المتهمان بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
 
وبتفتيش مسكنه عثر على 120 ورقة مالية مقلدة من فئة 100 جنيه بقيمة مبلغ "12000 جنيه" و261 ورقة مالية مقلدة من فئة 20 جنيها بقيمة 5220 جنيها" و175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهي العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70،000 ألف جنيه و75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهي العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وطابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئي "سكانر" والأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة.

وبفحص جهاز الحاسب الآلي " المضبوط " تبين أنه محمل بصور لوجهي العملات الورقية المقلدة فئتي (المائة – العشرون جنيه مصري) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية.

وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الألى المضبوط، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية لآثارها الضارة على الاقتصاد القومي للبلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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