Advertisements

خبير اقتصادي ياباني: كورونا قد يستمر لسنوات ويحتاج المزيد من الدعم

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
 قال خبير اقتصادي ياباني يوم الجمعة إنه يتعين على اليابان إجراء المزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقديم دعم نقدي أكثر سخاء للعائلات لأن الجائحة قد تستمر لعدة سنوات.

وقال كيشيرو كوباياشي، الذي عُين يوم الثلاثاء ضمن لجنة تقدم المشورة للحكومة بشأن إجراءات مكافحة الفيروس، إن بإمكان الحكومة توفير التمويل اللازم لأوجه إنفاق ضخمة لمواجهة آثار انتشار الفيروس من خلال إصدار المزيد من السندات، والتي يمكن للبنك المركزي شراؤها لتفادي التسبب في رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وقال كوباياشي لرويترز ”قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع سنوات“، وذلك في إشارة إلى الوقت اللازم لتطوير لقاح أو دواء فعال لمكافحة الفيروس وتوزيعه.

وأضاف أن الاستهلاك سيتراجع ​​عالميا خلال تلك الفترة.
وقال كوباياشي إن ذلك يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لمساعدة الاقتصاد الياباني على تجنب ركود طويل وحاد، ومن بينها صرف 100 ألف ين (934 دولارا) شهريا لكل مواطن يعاني من انخفاض حاد في الدخل جراء التفشي.

وقال كوباياشي، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة طوكيو الخاصة لأبحاث السياسات، إن البرنامج سيكلف الحكومة ما يصل إلى 24 تريليون ين.

لكنه أضاف أن الأهم هو العمل على التخفيف من حالة القلق العام بشأن جائحة فيروس كورونا وتبعاتها.

أخبار تهمك

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

نجم الأهلي يحسم مستقبله

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يحسم موقفه من انضمام نجم الدوري المصري إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 4 ساعات

على رأسهم الشناوي.. بيراميدز يستقر على رحيل 3 نجوم في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من فايلر تجاه بادجي

منذ ساعة و 12 دقيقة

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 14 ساعة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

09:34 ص

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟