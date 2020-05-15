بحجة كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تسرح أكثر من 8 آلاف موظف









قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل فيها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.





وقال أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية مع بي.بي.سي: "للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20% من قوة العمل".





وأضاف أن الخفض قرار شديد الصعوبة لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلاً آخر.





وذكرت تقارير في 5 مايو الجاري، استناداً إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني أن الخطوط القطرية ستخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.





وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46684 موظفاً في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.





وقال الباكر إن الشركة تستنزف السيولة وأنها ستطلب في نهاية المطاف مساعدة حكومية.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.













وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.













وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.













كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.













وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.











