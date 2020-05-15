ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالإشتراك مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر.





فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم بالمرزعة المشار إليها، وأمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمزرعة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 500 كيلو جرام ) و مرزعة لنبات القنب المخدر ( البانجو ) مساحتها ( 4 قراريط ) و مبلغ مالى و عدد ( 2 ) هاتف محمول و ميزان.



