أحدث فتيات تيك توك خلف القضبان.. القصة الكاملة لمودة الأدهم

بعد الطالبة حنين حسام، سقطت فتاة جديدة من الفتيات الشهيرات على تطبيق "تيك توك" في قبضة مباحث الأداب وقررت النيابة حبسها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال موقع الفيديوهات الشهير، وهي مودة الأدهم.





كيف تم القبض على مودة الأدهم؟

وفي الساعات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مودة فتحى رشاد، وشهرتها "مودة الأدهم"، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رصدت عدة فيديوهات لها، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.





ما هي التهم التي تتهم بها مودة؟

وبعرضها على النيابة، قررت حبسها أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بعدة تهم وهي: الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





حكاية مودة الأدهم.. من مطروح للقاهرة

ومودة الأدهم من محافظة مطروح إلا أنها جاءت إلى القاهرة منذ سنوات وبدأت العمل في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، فاستقلت ماديا وتركت منزل عائلتها عندما كان عمرها 19، وبسبب العمل في ذلك المجال أصبحت تمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، إضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.





وعندما لجأت للدراسة درست مواد تساعدها في تحقيق الشهرة على السوشيال ميديا، حيث درست فى كلية الإعلام حيث تهوى التصوير وكانت تسعى دائما لتحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعى.





شاركت مودة الأدهم على "تيك توك" منذ أن كان اسمه "ميوزيكلي"، وحققت شهرة واسعة بالتطبيق الذى تغير اسمه لاحقا إلى "تيك توك"، بعد ظهورها في فيديوهات استعراضية، استغلت فيها مقوماتها الجسدية في جذب وتحقيق أعلى المشاهدات.





وبعيد عن مجال الفيديوهات، شاركت مودة الأدهم فى مسابقة "Miss eco Egypt"، التى أقيمت عام 2015 لدعم السياحة فى مصر من خلال اختيار ملكة جمال ووصيفتين يتم اختيارهن للتسويق للسياحة بشكل غير مباشر.



