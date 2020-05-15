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المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بالمقطم

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:02 م
سيارات إطفاء
سيارات إطفاء
داليا عادل
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة قسم المقطم وإرسال تقرير لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة القسم، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق التهم الشقة الأخيرة من عقار مكون من 5 طوابق، من دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

ضبط شخص استولى على 50 ألف لتعيين آخر بوظيفة حكومية فى الغربية

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على أمواله بزعم تعيين شقيقه فى إحدى الوظائف الحكومية.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من فنى صيانة نسيج مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام عامل بمدرسة مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "استغلال نفوذ، تبديد" ومحكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا تبديد بإجمالى حبس سنتين) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية.

كما تبين الاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره (50.000 خمسون ألف جنيه) من أصل مبلغ (100.000 مائة ألف جنيه) بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية بقطاع البترول مدعيًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وجاء ذلك، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف اإرتكابه الواقعة.

حبس 9 متهمين في مشاجرة دامية بين عائلتين بمصر القديمة

وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس 9 أشخاص من المتورطين في مشاجرة، أسفرت عن اصابة طفل بعيار نارى بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات الجيرة بينهما، وطالبت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

كما استعلمت النيابة فى وقت سابق عن الحالة الصحية للطفل المصاب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة القسم،وأمرت بالتحفظ على الأسلحة.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة مفاده، نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة طفل بطلق نارى من الطرف الاول وتم نقلة إلى المستشفى، والقى القبض على طرفيها وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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