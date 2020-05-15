Advertisements

ضبط 270 ألف كمامة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:04 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع (270260 قطعة "كمامة" بدون بيانات "منتج نهائى وتحت التجهيز"، و87700 عبوة "مناديل ورقية" مجهولة المصدر) مستخدمًا خامات بدون مستندات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وعدم تدوين أية بيانات على المنتج النهائي لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

اقرأ أيضًا...

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.

كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.

ونجحت القوات في ضبط 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ يوم

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 21 ساعة

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحسم مستقبله

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد من فايلر تجاه بادجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

على رأسهم الشناوي.. بيراميدز يستقر على رحيل 3 نجوم في الصيف

منذ 34 دقيقة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من انضمام نجم الدوري المصري إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إحباط ترويج 3 أطنان رنجة ولانشون فاسد بالجيزة

ضبط 5.5 طن فسيخ ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

تفاصيل إحباط ترويج 5.5 طن أسماك مملحة فاسدة بالجيزة

"الجيزة" غلق كلي لشارع الأهرام لمدة 8 ساعات

العثور على 3 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالبدرشين

إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة بكرداسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

09:34 ص

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟