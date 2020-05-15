بنك القاهرة ومصر الخير يطلقان قافلة لمساعدة 50 ألف أسرة بالصعيد

أطلقت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع بنك القاهرة قافلة الخير لتقديم المساعدات الغذائية للعمالة غير المنتظمة لمحافظات الصعيد وتشمل حوالي ٢٠٠ طن من المواد الغذائية ضمن ١٠ آلاف كرتونة غذائية يستفيد منها حوالي ٥٠ الف مواطن في قري الصعيد، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لبنك القاهرة والتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة ازمة الكورونا وتقديم يد العون للعمالة غير المنتظمة وتقديم مواد غذائية شاملة خلال الشهر الكريم.





وقالت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير: بنك القاهرة شريك دائم مع مصر الخير في تنمية المجتمع وكان في كافة الأزمات التي نقدمها لدعم أهالينا من الاسر الاكثر احتياجا في كافة المحافظات خاصة أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث حولنا كافة المساهمات لتوفير اكبر عدد من الكراتين الغذائية، مؤكدة علي دعم شركات القطاع الخاص التي قامت بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للمشاركة في حملة رمضان وتقديم المساعدات من خلال المؤسسة لثقتها وخبرتها الطويلة بالعمل مع مؤسسة مصر الخير التي تقدم هذا العام أكبر كرتونة مواد غذائية، حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس طازجة وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يوما.





واختتمت المهندسة امل كلمتها بأنه يسعدنا خلال إطلاق قافلة الخير أن نقدم درع مؤسسة مصر الخير لممثلي بنك القاهرة علي مجهوداتهم المستمرة في تنمية المجتمع.





ومن جانبها أشارت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إلي أن إطلاق قافلة الخير اليوم بالتعاون مع مؤسسة مص الخير تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتعية والتى اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك، يواصل البنك تنظيم فعاليات "قافلة الخير" للعام الثامن على التوالى، حيث حرص البنك هذا العام على تخصيص ميزانية القافلة لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية العاجلة لنحو 10 آلاف أسرة، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من المساعدات التى قدمها البنك منذ بداية أزمة كورونا لنحو 22000 أسرة من العمالة اليومية المتضررة ِفى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر.





وأضافت "هايدى" أنه يتم إطلاق القافلة هذا العام بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" للسمعة الطيبة التى تتمتع بها المؤسسة وقدرتها على الوصول للمستحقين، موضحة أنه يتم إختيار الأسر المستحقة بناء على نتائج الأبحاث والدراسات المجتمعية الفعلية لإحتياجات المواطنين لمواجهة التداعيات الإقتصادية الراهنة وتوقف موارد الرزق للعمالة اليومية.





وأوضحت أنه نتيجة للأزمة التى تواجهها مصر وشعبها من انتشار فيروس كورونا، قرر بنك القاهرة توجيه كافة مخصصات حملاته الإعلانية خلال شهر رمضان لمواجهة آثار انتشار الفيروس وتداعياته السلبية من خلال تقديم كافة سبل الدعم والمساندة الأسر المستحقة بالقرى والمحافظات الأكثر إحتياجًا إعلاءًا لدور بنك القاهرة فى تنمية وخدمة المجتمع.



