متصفح كروم من جوجل سيحظر قريبًا الإعلانات المستهلكة للطاقة على الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول

أعلنت شركة جوجل أن متصفح كروم - Chrome سيبدأ حظر الإعلانات ذات الموارد الضخمة ابتداءً من أواخر شهر أغسطس ، وفقًا لموقع venturebeat الأمريكي .





يمكن لمتصفح كروم - Chrome من خلال عدم عرض هذه الإعلانات ذات الموارد الكثيفة، تخفيف الضغط على بطارية هاتفك أو سعة شبكتك المنزلية.





قال مارشال فيل، مدير المنتج في Google Chrome: "اكتشفنا مؤخرًا أن جزءًا صغيرًا من الإعلانات يستهلك حصة غير متناسبة من موارد الجهاز، مثل بيانات البطارية والشبكة، دون علم المستخدم بذلك، ويمكن لهذه الإعلانات مثل تلك التي تقوم بالتعدين من العملات المشفرة، أو أنها غير مبرمجة بشكل جيد، أو غير محسنة لاستخدام الشبكة أن تستنفد عمر البطارية، وتكلف المال."





تقول Google أن متصفح كروم - Chrome سيمنع الإعلانات التي تتجاوز 4 ميجابايت من بيانات الشبكة، و15 ثانية من استخدام وحدة المعالجة المركزية في أي فترة 30 ثانية، أو 60 ثانية من إجمالي استخدام وحدة المعالجة المركزية.



