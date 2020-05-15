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"جونز هوبكنز": 114 ألف إصابة بكورونا و6854 وفاة في إيران

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
وكالات

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في ايران 114533حتى الساعة 30ر07 صباح اليوم الجمعة بتوقيت طهران، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات في إيران 6854 بينما تماثل للشفاء 90539، بعد 12 أسبوعاً من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في إيران.

ورغم ارتفاع الاصابات والوفيات في إيران ، اقيمت مراسم احياء الليلة الحادية والعشرين وهي اليلة الثانية من ليالي القدر، في العاصمة طهران ومدن أخرى مع مراقبة البروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأمس الخميس أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية وضرورة إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان ، بمختلف الاساليب الممكنة حسب الظروف المتاحة في كل مدينة ومنطقة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشددا على أهمية هذا اليوم في إدانة" كيان الاحتلال الصهيوني" ودعم الشعب الفلسطيني "المضطهد،" مع ضرورة التزام بالتوصيات الصحية.

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