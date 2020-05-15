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أسعار الدولار تقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية اليوم

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
بالرفم من تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولكنه يتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية وسط تقلبات الأسواق العالمية بفعل كورونا والتوترات بين واشنطن وبكين.

ويأتي أداء العملة الخضراء وسط خطط وقرارات رفع قيود الإغلاق الوطني في الولايات المتحدة واستئناف الشركات لأعمالها.

كما يتزامن مع تحذيرات خبراء الصحة من ظهور موجة أخرى من إصابات كورونا، الذي أصاب أكثر من 4.4 مليون  شخصاً في جميع أنحاء العالم، إذا تم إعادة فتح الاقتصاد في وقت سابق لأوانه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إنه محبط للغاية من الصين ولا يُحبذ التحدث مع رئيسها، مع مواصلة اتهماته لبكين بأنها السبب في تفشي الوباء العالمي، كما قال أن معدل البطالة سيظل فوق مستوى 10 بالمائة حتى نهاية سبتمبر القادم.

ومن المقرر إعلان بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين لجامعة "ميتشجان" في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الخضراء مقابل اليورو هامشياً بنسبة 0.08 بالمائة إلى مستوى 1.0814 دولار، وهبطت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلة 107.05 ين.

في حين صعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.2209 دولار، بينما استقر مقابل العملة السويسرية عند مستوى 0.9731 فرنك.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 100.224.

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