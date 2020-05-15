دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان‬‎ | ننشر دعاء اليوم 22 من شهر رمضان المعظم 2020/1441 وثوابه وفضله العظيم (اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك)



دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان | ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية دعاء اليوم 22 من شهر رمضان المبارك 2020/1441، وسنُعرفكم خلال السطور التالية على وثوابه وفضله العظيم ( دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2020/1441 ).





ويبحث الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم عن دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان مع أذان الفجر لليوم الجديد لشهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات خلال تلك الأيام المباركة من الشهر الفضيل، الذي تتزايد فيه أعمال الخير ويتوجه عباد الله الصالحين بقلوب خاشعة إلى الله عزوجل طالبين العفو ورفع البلاء وكشف الغمة التي بها شعوب العالم حاليًا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2020/1441

يتجه مسلمي العالم خلال شهر رمضان المبارك، الدعاء والتقرب للخالق سبحانة وتعالي في تلك الأيام المباركة، فالدعاء هو الوسيلة الوسيلة بين العبد وربه والمناجاة بالدعاء حتي يستجيب الله لعباده الصالحين، وقال تعالي في كتابه الكريم: "إدعولي استجيب لكم" صدق الله العظيم، وحثنا الرسول صلي الله عليه وسلم بالدعاء في كل الأوقات والتقرب للمولي عزوجل بالدعاء.





دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2020

روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ).





ثواب دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان ثواب دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان: (مَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ).

