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خطوة واحدة تقرب نجم برشلونة من الرحيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:17 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم برشلونة بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف البلاوجرانا في الموسم المقبل.

وتوقفت مفاوضات التجديد بين برشلونة وسيميدو، حيث ينتهي عقده في صيف 2022، ويرى برشلونة أن الميركاتو المقبل هو الأنسب لبيع المدافع المشاغب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيميدو يرغب في البقاء مع برشلونة، لكن إذا غادر سيمنح الأولوية للعب في البريميرليج مع مانشستر سيتي، عن الدوري الإيطالي مع إنتر أو يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن سيميدو على رادار العديد من الفرق الأوروبية، وأبرزها إنتر ميلان الذي قد يطلب المدافع ضمن صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة سيميدو في اللعب للسيتي حال رحيله عن برشلونة، سيكون البارسا مضطرًا للموافقة، من أجل حصول إنتر على جواو كانسيلو، ظهير أيمن السيتيزنس، ومن ثم انتقال لاوتارو إلى برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني لا يهتم بالفريق الذي سينتقل إليه سيميدو، طالما كان سيحقق فوائد هائلة من ورائه.

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