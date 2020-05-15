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6 رحلات إضافية.. تعرف على مواعيد قطارات عيد الفطر
الجمعة 15/مايو/2020 - 01:52 م
كرستينا عياد
قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه في إطار الاستعداد لسفر الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن تقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد ٦ قطارات إضافية علي خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من ١٨ مايو الي ٤ يونيه ٢٠٢٠ ليصبح اجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري ٧٢٢ قطار، لافتا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع مايقره المجلس من قرارات.
وأكد الوزير أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب.
ولفت إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا علي جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك.
وفيما يلي تقدم الفجر مواعيد هذه القطارات:
- قطار رقم 1921 القاهرة طنطا مكيف موعد قيام 18:00 وموعد الوصول 19:17.
- قطار رقم 1200 مميز القاهرة الاقصر موعد قيام 7:30 وموعد الوصول 19:10.
- قطار رقم 1201 مميز الأقصر القاهرة، موعد القيام 8:25 وموعد الوصول 20:00.
- قطار رقم 3007 مكيف اسوان - القاهرة، موعد القيام 17:00 وموعد الوصول5:05.
- قطار رقم 3006 مكيف القاهرة - اسوان، موعد القيام 20:00 وموعد الوصول 8:20.
- قطار رقم 3009 مكيف اسوان - القاهرة، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 5:25.
- قطار رقم 3008 مكيف القاهرة - اسوان، موعد القيام 20:30 وموعد الوصول 8:35.