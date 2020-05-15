كل ما تريد معرفته عن مودة الأدهم التي تتصدر "ترند" محرك البحث جوجل

تصدرت مودة الأدهم اليوم الجمعة الموافق الـ15 من مايو 2020 "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ألقي القبض عليها من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب.

من هي مودة الأدهم

ونرصد من خلال موقعكم "الفجر" كل ما تريد معرفته عن مودة الأدهم التي زاد الطلب عيها لمعرفة كل ما يهم قراؤنا الأعزاء وتقديمه لهم ليلموا بكافة الأمور، ولاسيما بعد زيادة الطلب عليها.

ميلاد مودة الأدهم

ولدت مودة فتحي رشاد الشهيرة بـ "مودة الأدهم" في محافظة مرسى مطروح ثم غادرت إلى القاهرة منذ عدة سنوات، لتقرر العيش في "مدينتي" الموجودة بـ "التجمع الأول"، ولديها سيارة حديثة.

مودة الأدهم والسوشيال ميديا

وتعد مودة الأدهم من مشاهير السوشيال ميديا وتحديدا "التيك توك" حيث تعد واحدة من أكثر النشيطين عبر المنصة ولديها الآلاف من المتابعين وجمهور عريض لتظهر في فيديوهات على متابعيها من خلال التطبيق على غرار حنين حسام.

القبض على مودة الأدهم

رصدت أجهزة الأمن المصرية ومباحث الآداب مخالفات وتحريض للفسق في فيديوهاتها التي تبثها عبر هذه المنصات، لتعتبرها إدانة لها، قبل أن تقرر مداهمة سكنها والقبض عليها بعد مواصلة التحريات والبحث عنها.

إحالة مودة الأدهم للتحقيق

ضبطت مودة الأدهم بإحدى مناطق 6 أكتوبر بعدما حاولت الاختباء فور معرفة البحث عنها من قبل الشرطة، لترحل من التجمع ولكن تنجح المداهمات في ضبطها وإحالتها للتحقيق.

مودة الأدهم في قبضة الأمن للمرة الثانية

ألقي القبض على مودة الأدهم في الـ29 من مارس الماضي بعدما خرقت الحظر المفروض بسبب كورونا، في كافة أنحاء مصر، إلا أنها خرجت بفيديو لها بثته عبر مواقع التواصل، لتقوم الشرطة المصرية بتحديد مكانها وضبطها، هي وصديقة كانت ترافقها.

إخلاء سبيل مودة الأدهم

وأخلت النيابة سبيل مودة الأدهم صاحبة الـ22 عامًا وزميلتها حيث ادعا أنهما لم يصوروا الفيديو خلال الحظر، بل تم تصويره قبل الحظر، وتم تكفيلهما 20 ألف جنيها، إلى جانب تحرير محضر جنح رقم 64.

مودة الأدهم وحنين حسام

وقامت الإدارة العامة لمباحث الأداب بالقبض على مودة الأدهم موجهة إليها تهمة نشر مقاطع محرضة على الفسق والفجور وتخل بالقيم الأسرية، على غرار حنين حسام التي ألقي القبض عليها بنفس التهمة.