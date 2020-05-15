متحدث "كنائس مصر": المسيحيون صاموا مع المسلمين لرفع وباء كورونا (فيديو)

قال الأب رفقي جريش، المتحدث الإعلامي باسم مجلس كنائس مصر، إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس من الوثائق الهامة جدا في القرن الـ 21، كاشفا أن من كتب هذه الوثيقة إثنين مصريين.





وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الوثيقة خرجت من أجل العمل المشترك، وترسيخ المبادىء المشتركة بين المسيحية والإسلام، موضحا أنه تم تشكيل لجنة دولية من أجل تفعيل الاتفاقية، ولهذا تقرر أن تكون هناك صلاة موحدة لرفع البلاء عن العالم.





وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مجلس كنائس مصر، أن المسيحيين صاموا أمس مع المسلمين، وصلوا بقلب واحد لرفع وباء فيروس كورونا من العالم.





شهد العالم، أمس الخميس، يوما مختلفا في تاريخ الإنسانية تتوحد فيه القلوب في شتى بقاع العالم للتوجه إلى الله - عز وجل، بالصلاة - كل فرد في مكانه، وكل حسب دينه ومعتقده آملين أن يستجيب الله سبحانه، برفع وباء فيروس كورونا المستجد وحفظ الإنسانية.





تلك الدعوة التي مثلت مبادرة أطلقتها اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية السبت ٢ مايو، ودعت إليها الشعوب في جميع أنحاء العالم للتوجه إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء وأفعال الخير كل فرد في مكانه وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه من أجل أن يرفع الله وباء " كورونا "، وأن يغيث البشر من هذا الابتلاء وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه وينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الفيروس.





وتشهد المبادرة تضامنا رسميا وشعبيا في مختلف أنحاء العالم بدءا بترحيب أكبر رمزين دينيين في العالم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتلبيتهما لدعوة الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية.





إضافة إلى التفاعل العالم ي الواسع من القادة والزعماء ورجال الدين والمنظمات الدولية الذين عبروا عن دعمهم ومشاركاتهم في الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، من ضمنها ترحيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي العاصمة الإماراتية، والذي أكد دعمه الكامل للمبادرة.



