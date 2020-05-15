تعليق جامعة الزقازيق على وجود مخالفات بالإجراءات الوقائية داخل مستشفي العزل

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة حريصة منذ بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد على إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية والإجراءات اللازمة من خلال تطبيق كافة التعليمات الموصي بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامة الفرق الطبية والحد من إنتشار الفيروس، فضلًا عن توفير كافة المتطلبات اللازمة وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمعاونة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة بالإضافة إلى تجهيز عدد من المستشفيات ومباني المدينة الجامعية بما يتلائم مع اشتراطات مستشفيات العزل.





وأهاب رئيس الجامعة بالوسائل الإعلامية توخي الحذر عند نشر المعلومات وتداول الأخبار وخاصة في ظل الظروف الحالية وما قد يسبب إثارة البلبلة حول ما يبذله الفرق الطبية من جهد وعمل بكل إخلاص وتفاني خلال حربهم ضد فيروس كورونا، وهو ما يلزمنا جميعا علي تقديم كامل الدعم المعنوي لهم وتقدير جهودهم والوقوف إلى جانبهم في معركتهم وتضحياتهم الغالية لحماية الوطن والمواطنين.





جاء ذلك ردًا على ما نشر على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية " والذي يشير بالإتهام للفريق الطبى بمبنى الباطنة للعزل بمستشفيات جامعة الزقازيق بمخالفته لقواعد العمل وعدم إلتزامه بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.





وفي هذا الإطار، أوضح د.عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأتي:





بشأن ما أثير عن كلًا من الدكتور مدير المبنى، ونائب المدير، الدكتور أستاذ الصدر الإستئشارى للمبنى، ورئيسة التمريض، ومراقب المستشفى بعدم إلتزامهم بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة بأن يتم عزلهم بالمبنى طوال 14 يوم داخل المبنى وعدم خروجهم منه، وما هو عارٍ تمامًا من الصحة نظرًا لأن هؤلاء من الفريق الإدارى للمبنى والمتواجد بالمنطقة الآمنة والذى بدورهم الإدارى مسموح لهم التحرك الحر لإدارة شئون المبنى، بخلاف الطاقم الطبى الآخر المتواجد داخل مبنى العزل الذى يحتم دوره على الإختلاط بالحالات الإيجابية داخل المنطقة المغلقة بمبنى العزل.



