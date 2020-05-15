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بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:08 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
تلقى نادي الأهلي أنباء سارة بشأن عودة نجمه المصاب والذي يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

واقترب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من استعادة نجم الوسط حمدي فتحي للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقطع حمدى فتحى لاعب وسط فريق الأهلي شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من خوض برنامجه البدنى والتأهيلى، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى غضروف الركبة.

وتألق حمدى فتحى بقميص النادى الأهلى، خلال الفترة الماضية، إذ كان من أبرز العناصر فى خط وسط الفريق ومنتخب مصر، قبل أن يتعرض للإصابة فى معسكر الفراعنة تحت قيادة حسام البدرى.

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