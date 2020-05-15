آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

في الفترة الأخيرة، دخل عدد من المشاهير الذين يعتمدون على الفيديوهات الفاضحة عبر تطبيقات "يوتيوب" و"تيك توك" خلف القضبان بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم بتهم التحريض على الفسق والفجور.





حنين حسام

البداية كانت مع حنين حسام التي ألقي القبض عليها في 21 أبريل الماضي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد نشرها فيديو تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال.





وكانت حنين حسام أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو مدته 180 ثانية، طالبت من خلاله الفتيات بالإشتراك في تطبيق يمكنهم من خلاله فتح الكاميرات وتلقي أموال ما بين 36 حتى 3 آلاف دولار.





وفي إعترفاتها، أنكرت حنين الإتهامات التي وجهت إليها، وقالت إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات.





وحنين حسام طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، من مواليد عام 2000 بمحافظة الجيزة، ومن المشاهير الذين ظهروا على تطبيق "تيك توك" في الفترة الأخيرة، وتعمل موديل آزياء، حيث تشتهر بفيديوهاتها الجريئة على التطبيق، ودخلت عالم "التيك توك" والفيديوهات منذ 4 سنوات.





سما المصري

وعلى نفس الوتيرة، ألقت قوات الأمن القبض على سما المصري في 24 أبريل الماضي، بسبب فيديوهاتها المخلة فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الفيديوهات، بعد تقديم محامين ببلاغات ضدها يتهمونها بإرتكاب جرائم ضد الأداب العامة وتقديم محتوى جنسي على مواقع التواصل الإجتماعي.





مودة الأدهم

وفي الساعات الأخيرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مودة فتحى رشاد، وشهرتها "مودة الأدهم"، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رصدت عدة فيديوهات لها، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.



