اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 300 مصري قادمين من السعودية

تصل عصر اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران، على متنها 300 مصري من العالقيين في الرياض، إلى مطار مرسى علم الدولي.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال الطائرة، أجهزة البحر الأحمر، ومسئولوا مطار مرسى علم، ومن المقرر نقلهم عبر أتوبيسات سياحية مخصصة لهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم لإقامتهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا





من ناحيته، قال كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر: إنه سيتم التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من الرياص، بعد تعقيمهم فور نزولهم من الطيارة وكذلك تعقيم حقائبهم، ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية في المطار في مجموعات.





وأضاف أنه يتم عمل اختبار الأجسام المضادة للعائدين من الخارج وعقب الانتهاء من الإجراءات الوقائية داخل المطار من قبل رجال الحجر الصحي يتم نقلهم في أتوبيسات يقل كل اتوبيس منهم محموعة لا تزيد على 25 شخصا، لمقر الإقامة وهي أحد فنادق مرسى علم لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.



