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اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 300 مصري قادمين من السعودية
الجمعة 15/مايو/2020 - 02:06 م
محمد طه
تصل عصر اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران، على متنها 300 مصري من العالقيين في الرياض، إلى مطار مرسى علم الدولي.
ومن المنتظر أن يكون في استقبال الطائرة، أجهزة البحر الأحمر، ومسئولوا مطار مرسى علم، ومن المقرر نقلهم عبر أتوبيسات سياحية مخصصة لهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم لإقامتهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا
من ناحيته، قال كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر: إنه سيتم التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من الرياص، بعد تعقيمهم فور نزولهم من الطيارة وكذلك تعقيم حقائبهم، ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية في المطار في مجموعات.
وأضاف أنه يتم عمل اختبار الأجسام المضادة للعائدين من الخارج وعقب الانتهاء من الإجراءات الوقائية داخل المطار من قبل رجال الحجر الصحي يتم نقلهم في أتوبيسات يقل كل اتوبيس منهم محموعة لا تزيد على 25 شخصا، لمقر الإقامة وهي أحد فنادق مرسى علم لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.