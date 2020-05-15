Advertisements

غدا.. النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة"

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:18 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
تصدر غدًا السبت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة " والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

يصدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وبحضور حمدي الشناوي مدير مأمورية طرة والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهما هما: جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن وحسن على احمد على.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

حيث ان المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجهت النيابة للمتهمين في هذة القضية انهم فى غضون الفترة ما بين 14 اغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وهى " جماعة الاخوان المسلمين" والتى تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدى على قوات الشرطه والمنشات العامه واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد.

وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تحقيق اهدافها مع علمهم باغراضها ووسائل تحقيقها، حازوا مواد مفرقعه بان قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية، وروجوا لاغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لاغراض تلك الجماعه.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم مستقبله

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حيلة جديدة من يوفنتوس لخطف نجم برشلونة قبل مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إدارة التعاقدات بالأهلي تعرض على فايلر بدلاء رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو

منذ أقل من نصف ساعة

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

خيبة أمل في ريال مدريد وبرشلونة بشأن التعاقد مع ثنائي باريس

منذ أقل من ساعة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 6 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

منذ حوالي 5 ساعات

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البراءة لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"خلية المعصرة"

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة"

النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة" 5 أبريل

16 مايو.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمي "خلية المعصرة"

تأجيل محاكمة 3 متهمين لاتهماهم بحيازة مواد مفرقعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

09:57 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

02:08 م

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟