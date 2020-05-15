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وجهة غير متوقعة لنجم الزمالك في الصيف

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:46 م
كريم بامبو
كريم بامبو
يبحث نادي وادي دجلة عن صفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية أن كريم بامبو جناح الزمالك دخل دائرة اهتمامات وادي دجلة من أجل الحصول على خدماته في نهاية الموسم الحالي وذلك في حالة عدم استمراره مع القلعة البيضاء.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه وادي دجلة عن فكرة الحصول على خدمات محمد عنتر وذلك بسبب وجود صراع كبير على ضمه من جانب أكثر من فريق.

وذكرت التقارير الصحفية أن كريم بامبو شارك مع الزمالك في الموسم الحالي في 6 مباريات في بطولة الدوري وتمكن من تسجيل هدف كما أنه خاض مباراة وحيدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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