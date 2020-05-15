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إدارة التعاقدات بالأهلي تعرض على فايلر بدلاء رمضان صبحي

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:24 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
حرصت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على ترشيح العديد من الأسماء خلال الفترة الأخيرة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، للاختيار بينهم لحسم بديل رمضان صبحي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن الأسماء المطروحة على مائدة جهاز الكرة، الثنائي الأوروجواياني جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، والبرازيلي ماركوس كينو، مهاجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

واختتم المصدر أن كل الأمور ما زالت مطروحة بشأن التعاقد مع لاعب جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أن إدارة الأهلي تسعى لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأحمر.

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