المجر.. رئيس الوزراء: الحكم في قضية عزل الغجر "غير عادل"

صرح فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، اليوم الجمعة، بأن قرار المحكمة العليا بمنح تعويضات لأطفال المدارس من أقلية الروما - الغجر - الذين تم وضعهم في فصول منفصلة كان غير عادل وتعهد بتغيير القانون لمنع أي قرارات من هذا القبيل في المستقبل.





أثار "أوربان"، الذي تولى السيطرة تدريجيًا على العديد من جوانب الحياة في المجر ما بعد الشيوعية، احتجاجات في بودابست عندما ألمح في يناير إلى أنه يجب على الدولة أن تعصي أي أمر بدفع تعويض إلى الغجر، وتدريبهم بدلاً من ذلك، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال "أوربان"، إن المدرسة كانت تحاول منع أطفال الروما من التسلط على الآخرين. وقال تقرير محقق الشكاوي ان هناك حوادث متفرقة من البلطجة لكن التوتر اثاره مسيرات اليقظة عبر مستوطنة روما القريبة.





وأضاف "أوربان" للإذاعة الرسمية: "أنا خريج في القانون، وهذا الحكم القضائي غير عادل على الإطلاق. إنه يوفر الخدمات القانونية، وليس العدالة. من وسط مدينة بودابست، حيث تقع المحكمة، فإن عدالة مدينة جيونجيوساتا غير مرئية. لكننا سنجدها".





وأردف، أن الحكومة ستقرر كيفية احترام الحكم وستضع اللمسات الأخيرة على تشريع جديد لمنع مثل هذه الأحكام في المستقبل. لم يخض في التفاصيل.









وقال "أوربان"، إن قضية جيونجيوساتا متجذرة من حيث المبدأ.





وأكد: "من غير المقبول أن تشعر الأغلبية بالمرض في مدنهم أو بلادهم، ولن يحدث ذلك عندما أكون رئيسًا للوزراء. هذه دولة من السكان الأصليين ، بعد كل شيء، هذه هي بلادنا".





وأشار إلى أن الجماعات الحقوقية تمول وتسيطر على خصومه منذ فترة طويلة، الملياردير المجري المولد المحب للخير جورج سوروس، تبدأ وتستخدم حالات مثل قضية جيونجيوسباتا للحصول على المال ومهاجمة الأغلبية".





تتعلق القضية بمدرسة ابتدائية في جيونجيوسباتا، وهي بلدة شرقية كانت بؤرة توترات عرقية. قضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء أنها أعطت تعليمًا دون المستوى لأطفال الروما - الغجر - بعد حبسهم في الطابق الأرضي.





أمرت المنطقة التعليمية والمدينة بدفع تعويضات مجتمعة للطلاب تبلغ 310،000 دولار، مما يؤكد اكتشافًا من قبل أمين المظالم للأقلية، الذين أفادوا في عام 2011 أن الروما تم عزلهم لسنوات.





وتعرض الزعيم القومي لانتقادات من زملائه الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراءات تشديد الرقابة على محاكم البلاد، التي صمدت حتى الآن أمام جهوده.



