خاص.. حقيقة تبرأ أيمن وتار من مسلسل "رجالة البيت"

Advertisements

كشف المؤلف أيمن وتارا، عن رأيه في ردود أفعال الجمهور حتى الآن عن مسلسله "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ردًا على الشائعات التي ظهرت ضده.



وفي تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، قال: "جميع الأقاويل التي ظهرت في هذه الفترة بأنني أتبرأ من مسلسل رجالة البيت كذب، فأنا لم أتبرأ من المسلسل و لم يتواصل معي أي وسيلة إعلامية من بداية شهر رمضان، لأقول ذلك، فتواصل معي موقعكم وموقع آخر وكذبت من خلالهم هذه الشائعات".



وتطرق "وتارا"، في الحديث عن ردزد الافعال حول المسلسل، مؤكدًا على إحترامه الشديد لرأي الجمهور، حيث قال: "أما بالنسبة لردود أفعال الناس سواء سلبية أو إجابية على عيني وعلى راسي".





يعرض مسلسل "رجالة البيت" على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى

