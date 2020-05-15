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وزيرة الهجرة: "الحرب مسكتتش على مصر في أزمة كورونا" (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن القيادة السياسية وجهت بوضع خطة شاملة لرعاية وإجلاء المصريين العالقين، مؤكدة أن نجاح الدولة المصرية في إعادة المصريين في الخارج ضربة قاضية لكل من حاول نشر صورة سلبية للمواطنين عن دولتهم.

وأشارت "نبيلة"، خلال حوارها عبر قناة مصر الأولى، إلى أنها طالبت المصريين في الداخل والخارج عدم الاستماع لمثل تلك المحاولات، معقبة: "الحرب مسكتتش على مصر في أزمة كورونا، بل ازدادت على مصر في هذه الأزمة"، مؤكدة أنه كان هناك توجيهات بوضع المواطن المصري على رأس أولويات الدولة المصرية بصرف النظر عن الخسائر التي يمكن أن تتكبدها الدولة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة اطلقت مبادرة "خلينا سند لبعض"، فهى مبادرة تكافل لكل المصريين العالقين في الخارج، لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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